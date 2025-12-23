TAB Gıda 2 bininci restoranını Kars’ta açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bünyesindeki güçlü markalarla Türkiye’deki mutfak kültürünün yüzde 85’ine yanıt veren TAB Gıda, 2 bininci restoranını Kars’ta açarak sektördeki lider konumunu, ekonomiye katkısını ve sunduğu istihdam imkânlarını daha da güçlendirdi.

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran operatörü TAB Gıda, Edirne’den Kars’a uzanan büyüme vizyonu doğrultusunda; çatısı altındaki yedi markadan, ekosistem şirketlerinden ve dijitalleşme yatırımlarından aldığı güçle yeni restoran açılışlarını sürdürüyor. Üstün müşteri deneyimini, lezzetli seçenekleri, dijital inovasyonları ve istihdam olanaklarını Türkiye’nin her noktasına taşımayı hedefleyen şirket, Burger King markasıyla Kars’ta açtığı 2 bininci restoranıyla büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Yeni restoranın, TAB Gıda’nın hizmet kalitesinin yanı sıra bölgeye ekonomik hareketlilik ve istihdam katkısı sağlaması bekleniyor.

ERHAN KURDOĞLU: HER YIL YAKLAŞIK YÜZDE 10 BÜYÜYORUZ

Açılışla ilgili değerlendirmelerde bulunan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, 30 yılı aşan yolculuklarında daima yeni hedefler koyduklarını belirterek şunları söyledi:

Her yıl restoran portföyümüzün yaklaşık yüzde 10’una karşılık gelen sayıda yeni restoran açarak ülkemizin her yerinde büyümeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da tek bir restoranla başlayan hikâyemiz, bugün Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Bu yolculukta 2 bininci restoranımızı Kars’ta açmanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye’deki mutfak tercihlerinin yüzde 85’ini kapsayan yedi markamızla güçlü bir büyüme hikâyesi yazmaya devam ediyoruz. Büyürken hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdam yaratıyoruz. Stratejik karar alma yetkinliğimiz, operasyonel verimliliğimiz, pazar dinamiklerini doğru okumamız ve yüksek inovasyon kapasitemiz, büyüme başarımızın temel unsurları arasında yer alıyor.

Kurdoğlu, dünya çapında sevilen markaları gıda ve hijyen standartlarından ödün vermeden Türkiye’deki tüketicilerin beklentilerine uygun şekilde sunduklarını, ayrıca kendi markalarını yurt dışına da taşıyarak pazarda öncü konumlarını sürdürdüklerini ifade etti.

KORHAN KURDOĞLU: LİDERLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Korhan Kurdoğlu ise teknoloji yatırımları, franchise sistemi ve güçlü operasyon yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

2 bininci restoranımızın Kars’ta açılması, uzun vadeli büyüme modelimizin bir yansımasıdır. Türkiye’nin her noktasında ekonomiye katkı sağlayacak, istihdam yaratacak ve teknolojik yeniliklerle hizmet sunacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Restoranlarımızı yalnızca ürün sunulan noktalar olarak değil, veriye dayalı çalışan, teknolojiden beslenen modern deneyim merkezleri olarak konumlandırıyoruz. Franchise ağımızı güçlendiriyor, markalarımızı daha fazla yatırımcıyla buluşturuyoruz. Hedefimiz, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de teknoloji ve yapay zekâ kullanımında sektörün lider şirketleri arasında yer almak.

2 BİN RESTORAN, 22 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN

Bugün 2 bin restorana ulaşan TAB Gıda; Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de faaliyet gösteriyor. Franchise operasyonları dâhil 22 bini aşkın çalışanı ile istihdama önemli katkı sağlayan şirketin bünyesinde; Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Subway’in yanı sıra Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere toplam yedi marka bulunuyor.

Ana hissedarı TFI TAB Gıda Yatırımları tarafından kurulan entegre gıda ekosistemi sayesinde TAB Gıda, tedarik ve lojistik operasyonlarının büyük bölümünü kendi bünyesinde karşılayarak Türkiye’den dünyaya örnek olan iş modeliyle büyümesini sürdürüyor.