Taksilerde indi bindi ücreti 175 liraya çıktı

Taksiciler en sonunda istediğini aldı.

Taksiciler odasından uzun süredir gelen zam çağrıları İBB Meclisi'nde bugün yapılan oylama ile beraber karşılık buldu.

ZAM TEKLİFİ İBB MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yapılması talep edildi.

Teklif Meclis grubundan oy çokluğu ile geçti.

Yeni tarife 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

TAKSİLERDE YENİ TARİFE

Mecliste yapılan oylama sonucu, taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseldi.

ZAM MİNİBÜSLERİ DE KAPSIYOR

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarılmasına karar verildi.