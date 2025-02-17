Tarım enflasyonu ocakta aylık bazda yüzde 2,74 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına yönelik tarım ürünleri fiyat endeksini açıkladı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,54 arttı.

Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,74, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,54 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 45,05 artış gösterdi.

ORMANCILIK ÜRÜNLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERDE YÜZDE 12,28 ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,33, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,28, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,62, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,43 artış kayıtlara geçti.

YILLIK DEĞİŞİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU ALT GRUP TURUNÇGİLLERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,4 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.