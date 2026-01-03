Tarım, gıda ve içecekte en çok ihraç edilen gıdalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak oluşturulan TGDF Dijital Veri Paneli’nin 2025 Kasım sonuçlarını duyurdu.

Açıklamaya göre; tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı 2025’in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,02 gerileyerek 24,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜRÜN GRUPLARI

Yılın 11 ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 3,24 milyar dolarla şekerli mamuller oldu.

Bu grubu 3,23 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 2,05 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 5,1 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken bunu, 2,88 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,19 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN İÇ FINDIK

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün, iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 972 milyon doları aştı. Onu, 958 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 798 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ilk sırada 1,59 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,13 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı, 1,08 milyar dolarla dane mısır takip etti.

IRAK, ALMANYA VE ABD İLK ÜÇTE

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 2,99 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 1,84 milyar dolarla Almanya, 1,63 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye ihracat bu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 7,17 artarken, Irak'a yüzde 3,01 ve Almanya'ya yüzde 8,63 azaldı.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA’DAN

En çok ithalat yapılan ülke 2,88 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 2,04 milyar dolarla Brezilya ve 1,71 milyar dolarla Ukrayna takip etti.