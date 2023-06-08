Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, enflasyonu düşürmek için gıda fiyatları ile ilgili mücadele mesajı verdi. Bakanı Yumaklı, mesajında enflasyonla mücadele için gıda fiyatlarını düşürecek adımların atılacağını belirtti.

DHA

Enflasyonu yükselten en önemli nedenlerden biri olan gıda fiyatlarının aşağıya çekilmesi için mücadele sürüyor.

Tarımsal girdilerinin azaltılması ile fiyatların böylelikledüşmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu doğrultuda, gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atılacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Tarım ve ormancılıkta süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından, "'Tarım ve ormancılıkta süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla çalışacak, Türkiye Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız." mesajı ile yazılı açıklama yaptı.

"Tarımsal dönüşüm kaçınılmaz hale geldi"

Yumaklı, küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetlerin tarımı daha da stratejik bir konuma getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Girdi maliyetlerini düşürecek, verimliliği artıracak, tarımı dijitalleştirecek, yönetimi sadeleştirecek, üretim ve üretici odaklı bir 'yüzyıl' başlıyor. Küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetler tarımı daha da stratejik bir konuma getirdi. Tarımsal üretim ve girdilerde ezberler bozuldu. Tarımsal dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Yeni dünyanın yeni üretim normallerini Türkiye Yüzyılı’nda bizler yazacağız. Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi Türkiye yazacak, fedakar ve cefakar Türk çiftçisi yazacak.

"Kazanan üreticimiz ve tüketicimiz olacak"

Kazanan üreticimiz olacak. Kazanan güvenli ve makul fiyatla gıdaya erişen tüketicimiz olacak. Kazanan Türkiye ve Türkiye dostları olacak. Köklü geçmişimiz, 21 yıllık tecrübemiz ve ilk günkü heyecanımız ile yolumuza daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Değişimin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve işaret ettiği hedefler doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Tarım ve Orman Vizyonu'muzu hayata geçirmeye başlıyoruz. Üretimin ilk aşamasından son tüketim kademesine kadar planladığımız yapısal adımları tek tek gerçekleştireceğiz.

"Girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız"