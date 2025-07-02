Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığıyla ilgili açıklama yaptı

Türkiye'de hayvan satış yerleri geçici süreliğine kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyuna bilgi vermek için bir açıklama yaparak bu durumun gıda arz güvenliğini etkilemeyeceğini ve süreci yakından takip edeceklerini ilan etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı basın açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığını tehdit eden her türlü hastalıkla mücadele kapsamında ülke genelinde sürekli ve titizlikle izleme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığını tehdit eden her türlü hastalıkla mücadele kapsamında ülke genelinde sürekli ve titizlikle izleme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

HASTALIK ORANI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Bu hastalıklardan biri olan şap hastalığı ilgili de mevcut serotipe karşı geliştirdiğimiz aşılar, yoğun aşılama de mevcut serotipe karşı geliştirdiğimiz aşılar, yoğun aşılama göre, hastalık oranında yüzde 80 düşüş sağlanmıştır.

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINDI

Kurban Bayramı öncesi ve sırasında da hayvan hareketleriyle ilgili yeni uygulamalar devreye alınmıştır.

SAT 1 TESPİT EDİLDİ, AŞI GELİŞTİRİLDİ

Yakın zamanda Şap hastalığının yeni bir serotipi (SAT1) tespit edilmiş olup, Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından bu serotipe karşı etkili bir aşı hızla geliştirilmiş ve sahada uygulanmaya başlanmıştır.

Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketleri sebebi ile yeni serotip olan SAT1 hastalık mihraklarında artış gözlemlenmiştir. Bakanlığımız buna karşın aşılama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Ancak, aşılama tek başına hastalıkla mücadelede yeterli değildir.

HAYVAN HAREKETLERİNİN DURDURULMASI BİR MÜCADELE YÖNTEMİ

Hastalığın yayılımının engellenmesinde en etkili yöntemlerden bir diğeri olan hayvan hareketlerinin durdurulması hayvan hastalıklarıyla mücadelede dünya genelinde de sıklıkla başvurulan standart bir tedbirdir.

TEMAS HASTALIĞI BAŞKA BÖLGELERE TAŞIYABİLİR

Yapılan bilimsel değerlendirmeler, özellikle hayvan satış yerlerinde hayvanların doğrudan temasıyla bulaş riskinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yetiştiriciler, celepler ve hayvan tüccarları aracılığıyla gerçekleşen dolaylı temaslar ile hayvan ticareti için yapılan köy ziyaretleri, hastalığın kısa sürede farklı bölgelere yayılmasına neden olabilmektedir.

ÖNLEMLER HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN

Bu nedenle, hastalık mihraklarında uygulanan hayvan hareketi kısıtlamaları, yalnızca yerel değil, ulusal hayvan sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Alınan tüm önlemlerin amacı, hem hayvan sağlığını korumak hem de hastalığın yayılımını en kısa sürede durdurmaktır."

"HAYVAN SATIŞ YERLERİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATILDI"

Bakanlık "Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlarca yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri dikkate almalarıdır. Ülkemiz hayvancılığına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dâhil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu karar, yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasını hızlandırmak amacıyla alınmış olup, geçici ve önleyici bir hayvan sağlığı tedbiridir. Aşılama çalışmaları hızla devam etmekte olup, hayvan popülasyonumuzun tamamının aşılanmasını takiben alınan tedbirler, hastalık durumu takibe alınarak kademeli olarak kaldırılacaktır.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ETKİLENMEYECEK"

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, alınan bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir. Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süreci tüm detaylarıyla yakından takip etmekte, veteriner sağlık personelimiz ve saha ekiplerimizle 7/24 görev başında bulunmaktayız. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, hayvan sağlığına ve halk sağlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye kararlıyız.