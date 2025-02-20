Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 10 milyon TL hibe

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Tarıma dayalı yatırımlarda, hibeye esas proje tutarı üst limitleri yükseltildi.

Üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımlara hibe destek sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yeni tesis niteliğindeki başvurularda 20 milyon TL, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 18 milyon TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 16 milyon TL üst limitini geçemeyecek.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 8 milyon TL olarak belirlendi. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 8 milyon TL üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 100 bin TL olacak.

HİBEYE ESAS PROJE TUTARININ YÜZDE 50'SİNE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

Tebliğ kapsamında, hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Yatırımcılar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam tutara ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar.

Hibeye esas tutarın hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında bu tebliğde belirtilen KDV istisnası ve faiz niteliğindeki destekler hariç, kamu kaynakları kullanılamayacak.

BAŞVURULAR TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; şirketler ve tarımsal amaçlı örgütler tüzel kişi olarak başvurabilecekler.

Tebliğle belirlenen gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri hibe desteğinden faydalanamayacak.

HİBE DESTEĞİ KONULARI

Buna göre, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

YATIRIM ALANLARI

Bu çerçevede ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında mikro ve küçük ölçekli işletmeler için; aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

BAŞVURU ZAMANI

Destekleme ilişkin başvuru zamanı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak uygulama rehberinde ilanen duyurulacak.