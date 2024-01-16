Tarımda enerji verimliliği için 600 milyon dolar yatırım planlanıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2030'a kadar tarım alanında uygulanacak yatırımlarla enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

AA

Tarımda enerji verimliliğini artırmak için 2030'a kadar yapılması planlanan yatırım miktarı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında enerji verimliliğini artırmak için tarım sektörüne 600 milyon dolar yatırım yapılacağını bildiren bir mesaj paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tarımsal faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine destek olacağız.

Eylem planı grafiği

Paylaşımda, 2024-2030 dönemindeki eylem planı kapsamında tarım sektörüne ilişkin bilgileri içeren grafiğe yer verildi.

Grafikte yer alan verilere göre, söz konusu dönemde tarım sektörüne toplam 600 milyon dolar yatırım yapılacak.

Yatırım yapılacak alanlar belirlendi

Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak.

Tasarruf sağlanacak

Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eş değeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)