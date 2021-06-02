Tarın ve hayvancılık okul mezunları iş yeri açtıklarında 100 bin lira hibe

Tarın ve hayvancılık okul mezunları iş yeri açtıklarında 100 bin lira hibe

"Uzman Eller Projesi" kapsamındaki üreticilerin projelerine, istihdamı artırmak tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacı ile 100 bin liraya varan hibe desteği verileceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan "Uzman Eller Projesi" kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLANLAR YARARLANABİLECEK

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, DEPOLANMASI VE PAKETLENMESİNE YÖNELİK PROJELERE UYGULANACAK

Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

100 BİN LİRAYA KADAR HİBE ÖDEMESİ

Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

SADECE BİR KEZ ALINABİLECEK

Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek. Aynı proje konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer hibe programlarından yararlanan kişiler de bu desteklemeden yararlanamayacak.