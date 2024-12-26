Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem

Haber Merkezi

Kiralık taşınmaz ilanları için yetki doğrulama zorunluluğu başlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın konut ve araç satış ve kiralamalarında sahteciliği önlemek için hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yeni yılla birlikte ikinci aşamaya geçiliyor.

EİDS ile taşınmaz ve taşıt ilanlarında güvenlik düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, EİDS ile taşınmaz ve taşıt ilanlarında güvenlik düzenlemelerine ilişkin, taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlıkça, 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği hatırlatıldı.

UYGUMLAMANIN BİRİNCİ AŞAMASI 1 KASIMDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilk aşamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştı. Bu tarihten itibaren kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformlarında ilan giremiyorlar.

İKİNCİ AŞAMA 1 OCAK'TA

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geliyor.

ZORUNLULUK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SATILIK İLANLARINDA DA GEÇERLİ OLACAK

Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirileceğinin ifade edildiği Bakanlık açıklamasında; EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince E-Devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebileceği belirtildi.

DÜZENLEME, SOSYAL MEDYA İLANLARINI DA KAPSIYOR

Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor ve elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlık tarafından takip ediliyor. Bakanlık bu kapsamda yapılan incelemeler soncunda Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğunun tespit edildiğini ve bu platformlar hakkında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

1.426 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli de getirdi. Bu kapsamda bugüne kadar 1.426 sosyal medya hesabı erişime engellendi.

YAPTIRIMLARIN UYGUNMASI İÇİN YASA ÇIKARTILIYOR

Bakanlığın açıklamasında, "Önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Ayrıca yetki belgeleri iptal edilecektir. Bununla ilgili yasal çalışmalarımızı başlattık.

"SOSYAL MEDYADAKİ TAŞINMAZ İLANLARINA İTİBAR ETMEYİN"

Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerekmekte olup sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.