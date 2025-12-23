Taşkent’te markalı ofis dönemi Assembly Piramit Tower ile başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özbekistan’da markalı ofis yönetimi dönemine adım atıldı.

Taşkent’in hızla büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve kültürel zenginliğiyle global iş dünyası için büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu, “Assembly Piramit Tower projesini sadece markalayıp yöneteceğimiz bir bina olarak değil, Özbekistan’da iş hayatının dönüşümüne katkı sağlayacak vizyoner bir yaşam ve çalışma kültürünü paylaşma yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak görüyoruz.” dedi.

Projenin Assembly Buildings’in global vizyonunun ilk adımı olduğunu belirten Şatıroğlu, önümüzdeki dönemde uluslararası operasyonları bulundukları coğrafyaların iş dinamiklerine uygun şekilde zenginleştirerek farklı ülkelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Geleceğin çalışma kültürünü yenilikçi, esnek ve kapsayıcı ofis yapılarıyla şekillendiren Assembly Buildings, Taşkent’te markalı ofis yönetimi dönemini başlatıyor. Kentin vizyon projelerinden biri olan Piramit Tower’da kapılarını açmaya hazırlanan Assembly Piramit Tower, aynı zamanda şirketin global vizyonunun ilk adımını oluşturuyor.

TAŞKENT’E DÜNYA STANDARTLARINDA BİR İŞ VE YAŞAM KÜLTÜRÜ KAZANDIRILIYOR

Assembly Piramit Tower, şehrin kalbinde modern yaşamın tüm dinamiklerini tek bir noktada buluşturarak Taşkent’e dünya standartlarında bir iş ve yaşam kültürü kazandırmayı hedefliyor. Projede, 4 ve 7’nci katlar arasında 3 bin 200 metrekarelik taşınmaya hazır Suites ofisler ile markanın ihtiyacına göre tasarlanabilen Custom Suites ofisler yer alıyor. 7’nci kat ve üzerinde ise yaklaşık 12 bin metrekarelik, farklı metrekarelerde ve firmaların ihtiyaçlarına göre kurgulanan ofis alanları bulunuyor.

Assembly Hospitality standartlarıyla yönetilecek yapının 3’üncü ve 5’inci katları arasında yer alan 2 bin metrekarelik kulüp alanında; lounge, toplantı, seminer ve panel formatlarına uygun çok amaçlı salonlar, cafe-patisserie, konuk odası, VIP lounge, boardroom ile AWellness anlayışıyla tasarlanan gym, stüdyo ve masaj odaları yer alıyor. Assembly Piramit Tower’ın mimari tasarımı, Ceylan Ülker ve Emre Yunus Uzun’un kurucusu olduğu Folks Mimarlık ile Assembly mimari ekibinin imzasını taşıyor.

215 METRELİK KULE

Koç Construction tarafından hayata geçirilen Piramit Tower, toplam 158 bin metrekare inşaat alanına sahip. 215 metre yüksekliğinde, 48 katlı bir kule bloğu ile 6 katlı karma kullanımlı yatay bloktan oluşan yapı, Taşkent’in en yüksek ikinci binası olma özelliğini taşıyor. Projede 240 ofis, 398 residence daire, 96 mağaza, 6 bin metrekare ofis alanı ve 12 bin metrekare otel alanı bulunuyor. Yerel lansman, Şubat 2025’te Assembly Buildings ve otel alanlarının işletmesini üstlenen InterContinental’den Alexis Feuillat ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Koç Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Sarıkoç, sinerjinin farklı unsurların birleşerek yarattığı katma değer olduğunu belirterek, “Uluslararası konaklama ve ofis markalarıyla oluşturduğumuz bu sinerjiyle, ‘Yeni Taşkent ve Yeni Özbekistan’ vizyonu için somut bir adım atıyoruz.” dedi. Sarıkoç, iş birliğinin kentin iş dünyası ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

YATIRIMCI VE KULLANICI İÇİN ÇOK YÖNLÜ KAZANÇ

Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu, Assembly Piramit Tower projesiyle Assembly Buildings kalitesini Taşkent’e taşımaya hazırlandıklarını belirterek, markalı ofis yönetimi modelinin yatırımcı ve kullanıcı için çok yönlü bir kazanç sunduğunu vurguladı. Bu modelle ofislere güçlü bir marka değeri kazandırdıklarını, yapı komplekslerinin toplam değerini artırdıklarını ve uzun vadeli sürdürülebilir bir iş ekosistemi oluşturduklarını ifade etti.

İNSAN ODAKLI İŞ ALANLARI

Assembly Buildings’in yalnızca bir ofis veya rezidans yönetim markası değil, bina genelinde yaşam ve iş kulübü deneyimini entegre eden bir işletme modeli sunduğunu belirten Şatıroğlu, günümüz ofis anlayışının insan odaklı olması gerektiğine dikkat çekti.

Şatıroğlu, “Biz, ofis binalarını metrekareden deneyime dönüştürüyor; iş yaşamının gerçekten insan odaklı hâle geldiği alanlar yaratıyoruz.” dedi.