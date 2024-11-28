Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Piyasada dolaşan sahte döviz banknotlarına ilişkin, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

TBB, sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını aktardı.

TCMB ise banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

PİYASADA SAHTE PARA PANİĞİ YAŞANDI

Döviz piyasasında uzun süredir 50 ve 100 dolarlık sahte banknot krizi yaşanıyor. Eski banknotlara göre daha koyu renklilerin tedavüle girmesiyle sahte krizi derinleşti.

600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte dolarların, ATM'ler ve para sayma makineleri tarafından ayırt edilemediği iddiası geldi.

50 VE 100 DOLARLIK BANKONATLARIN ALIMI DURDURULDU

Bazı banka ve Kapalıçarşı'daki döviz büroları, dolar alımını durdurdu. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

"ATM'LER GÜNCELLENİYOR"

Sahte döviz sorunun çözünü için ATM'lerin güncellenmesi gündeme gelince TBB, piyasaları rahatlatan bir açıklama yaptı:

Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair

haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.



Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır.

"SAHTE EFEKTİFLER BANKAMIZA GÖNDERİLDİ"

TCMB'nin sitesi üzerinden yayınladığı mesajında sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapıldığı belirtilerek, şu açıklamaya yer verildi:

Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.



Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.



Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır.



Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.