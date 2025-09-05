TBB’den kredi okuryazarlığı eğitimi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireylerin kredi sistemi hakkında bilgi seviyelerini artırmak ve kredi okuryazarlığını geliştirmek amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı.

TEMEL KONULAR SADE ANLATILIYOR

Eğitimde kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi konular, sade ve anlaşılır bir dille aktarılıyor.

GENÇLERDEN YETİŞKİNLERE HERKES İÇİN

Program, günlük hayatta sıkça karşılaşılan kredi işlemleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Hem gençler hem de yetişkinler için tasarlanan eğitim, bireylerin finansal kararlarını daha sağlıklı almasına katkı sağlayacak.

EĞİTİM ÜCRETSİZ

TBB, toplumun kredi okuryazarlığına sahip olmasının bireylerin daha bilinçli finansal kararlar almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine destek olacağını vurguluyor.

Kredi okuryazarlığı eğitimine ücretsiz olarak https://egitim.tbb.org.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.