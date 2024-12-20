TCMB: Aralıkta piyasa katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 oldu

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Türkiye'de açıklanan ekonomi veriler kadar, bu rakamlarla ilgili piyasanın beklentileri ve bu beklentilerdeki iyileşme de yakından takip ediliyor.

Bu anlamda piyasanın yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı.

Açıklanan rakamlara göre, yatırımcıların kararları ve ödemelerle ilgili hesaplamalar yeniden şekillenecek.

Aralık ayında yıl sonu enflasyon beklentisi artı, politika faizi, döviz ve büyüme beklentisi düştü.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 44,1'DEN YÜZDE 45,28'E ÇIKTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

CARİ AY SONU GECELİK FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu.

TCMB POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ: YÜZDE 48,51

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: 35,72 TL'DEN 35,30 TL'YE GERİLDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu.

12 AY SONRA DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: 42,75 TL'DEN 43,23 TL'YE YÜKSELDİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşti.

2024 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,1'DEN YÜZDE 3'E GERİLEDİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,2'DEN YÜZDE 3,2'E GERİLEDİ

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN AYKİ BEKLENTİLER NE OLMUŞTU

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'e çıkarken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 27,20'ye gerilemişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi yüzde 50'de sabit kalmıştı. Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi 35,72 TL'ye gerilemişti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 42,75 TL'ye inmişti. 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'de sabit kalmıştı.