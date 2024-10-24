TCMB: Aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağı görülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttuğu toplantının özetlerinde hizmet efnlasyonundaki öngörüler öne çıktı.

Özetlerde, "Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın ekim toplantısının özetlerinde para politikası ve enflasyon konusunda karar metnindekine ifadelere paralel açıklamalar yer aldı.

KİRA ARTIŞ ORANLARI TAKİP EDİLİYOR

Özetlerde ekim ayında aylık kira enflasyonunun gerileyeceği beklentisi paylaşılarak, su ifadeler kullanıldı:

Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir. Gerek PÖS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse de konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının TÜFE’deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilediği izlenmektedir.