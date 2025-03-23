TCMB, bankalarla olağanüstü toplantı yapacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi de bankaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bloomberg HT'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Toplantının ardından ise TBB'nin bir açıklama yapacağı ifade edildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE FAİZ KARARI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, TCMB finansal piyasaları daha yakından izlemeye ve buna göre önlemler almaya devam etti. TCMB, bu hafta takvim dışı olarak bir araya gelen Para Politikası Kurulu toplantısında, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten 46’ya yükseltme kararı aldı.

TCMB tarafından yayımlanan açıklamada, "Kurul, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurmuş ve sıkı parasal duruşu destekleyecek tedbirler almıştır" denildi.

Ayrıca, politika faizine ilişkin bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceği de duyuruldu.

18 YIL SONRA İLK KEZ 91 GÜN VADELİ LİKİDİTE SENEDİ İHRACI

Cuma günü ise TCMB, 91 gün vadeli likidite senetleri ihraç edeceğini duyurdu. Merkez Bankası, döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditesini çekmek amacıyla bu yöntemi daha önce Temmuz 2007’de kullanmıştı. Likidite senedi ihraçlarına, Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabilecek.