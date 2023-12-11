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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek Merkez Bankası Erkan, geçtiğimiz günlerde iki STK ile bir araya gelerek reel ekonomi için planlanan hedef ve beklentileri dile getirmişti. Erkan, bu hafta da 12 Aralık'ta DEİK, 13 Aralık'ta da TİM üyeleri ile bir araya gelecek.