TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

Ekonomi yönetimi, kararlarını alırken iş dünyasının temsilcileri ile istişareyi önemsiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek.
TCMB Başkanı Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.
TCMB Başkanı Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
Daha önceki toplantıda reeskont limitinin artıracağı belirtilmişti
Erkan, ASO toplantısında, şu ifadeyi kullandı:
Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor.
Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri
Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.
3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilecek
TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.
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