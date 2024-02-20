TCMB, Dijital Türk Lirası çalışmaları kapsamında yeni testlere hazırlanıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üzerinde çalışmaların yürütüldüğü dijital Türk Lirası çalışmalarının 1. Aşama bulgularını yayınladığı bir raporla birlikte açıkladı.

AA

Dijital paralar, kabul görerek küresel finans sisteminin içine girdi. Türkiye de kendi resmi dijital parasını üretmek için düğmeye bastı.

Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk Lirası çalışmalarını sürdürüyor.

Bankanın dijital para birimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları, 2020 yılında kavram kanıtlama çalışmaları ile başladı.

Aşama 1'de testlerin yapılması ve sistemlerin geliştirilmesi, Aşama 2'de ödeme sistemleri ve cüzdanın entegre edilmesi ve oluşturulması, Aşama 3'te ise bankanın ortak kullanımı sağlanması hedefleniyor.

Verilen bilgilere göre; TCMB, 1. Aşama bulgularını paylaşarak, dijital para çalışmalarında gelinen noktayı gözler önüne serdi.

TCMB dijital Türk Lirası projesinin ilk faz raporu yayınlandı

TCMB, dijital Türk Lirası projesinin ilk faz çalışmalarından elde edilen bulguları gösteren bir rapor yayınladı.

Fizibilite çalışmaları yürütülüyor

Pazartesi günü İngilizce versiyonuyla yayınlanan Dijital Türk Lirası Birinci Aşama Değerlendirme Raporu'na göre banka, mevcut ödeme altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital Türk Lirası'nın hayata geçirilmesinin fizibilitesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Dijital Türk Lirası, Türk Lirası'nın dijital şekli"

Banka, dijital Türk Lirası'nın Türk Lirası'nın dijital şekli olduğunu, biriminin de mevcut itibari para biçiminde olduğu gibi Türk Lirası olduğunu açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:

TCMB, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projesi ile dijital Türk lirasının potansiyel özelliklerinin belirlenmesi, farklı mimari kurguların ve teknolojik alternatiflerin test edilmesi ve pilot testlerin yapılması amaçlanıyor.

TCMB, kendi Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat ödeme sistemlerini geliştirip işletebilecek köklü bir teknik kapasiteye sahiptir.

"TCMB, önde gelen teknoloji paydaşlarıyla iş birliği yapacak"

Gerekli görülen ancak bir merkez bankasının uzmanlığı kapsamına girmeyen kriptografi, özel donanım ve çeşitli ileri teknolojiler de dahil olmak üzere dijital para birimine ilişkin işletim kapasitesi oluşturmak amacıyla TCMB, önde gelen teknoloji paydaşlarıyla iş birliği yapmaya karar verdi.

İkili mutabakat zaptı yapıldı

Buna göre banka, 2021 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve teknoloji şirketleri Aselsan ve Havelsan ile ikili mutabakat zaptı imzaladı.

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu

Raporda, bu paydaşların katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun kurulduğu hatırlatıldı.

Raporda ayrıca teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin ilk aşamada paydaşlarla yakın iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtilerek, "Toptan ve perakende ödemeler esas olarak erişim sağladıkları hedef kitleye bağlı olarak farklılaşsa da perakende ödemeler ilk aşamanın çerçevesini oluşturdu." dendi.

Pilot testlerde Dijital Türk Lirası Sistemi üzerinde ilk ödeme işlemleri gerçekleşti

İlk etap kapsamında gerekli ortamların oluşturulması çalışmalarına 2022 yılında başlandığı ve aynı yılın sonunda yapılan pilot testlerde Dijital Türk Lirası Sistemi üzerinde ilk ödeme işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"Daha yaygın pilot testler gerçekleştirilecek"

2023'ün ilk yarısında pilot testlerin devam ettiği ve ilk aşamanın tamamlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Bulgular doğrultusunda daha yaygın pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşamalara geçilmesi planlanıyor.

Banka şimdi platformu yeni katılımcıların katılımıyla genişletmeyi planlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)