TCMB fiyat artışlarının raporunu yayınladı: Nisanda hizmet grubu fiyatları arttı Nisan ayının enflasyon verisini değerlendiren Merkez Bankası, yayınladığı raporda hizmet grubundaki fiyat artışı ve Ramazan Bayramı'nda artan şehir içi ulaşım hareketlerine vurgu yaptı.

AA

Tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 3,18 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 1,30 puan artışla yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı.

TCMB, nisanda yıllık enflasyonun gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükseldiğini belirtti.

"Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüksek seyretti"

Raporun özetinde, hizmet grubunda aylık fiyat artışının yüksek seyretmeye devam ettiği şu ifadelerle dile getirildi:

Yıllık enflasyon gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükselmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüksek seyretmeye devam etmiş, son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir.

"Temel mal grubunda aylık fiyat artışı yavaşladı"

Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu gelişmede, otomobil fiyatlarındaki ılımlı fiyat artışı kaynaklı olarak dayanıklı mal grubu etkili olmuştur. Gıda grubunda, aylık fiyat artışını işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemeye devam etmiş, işlenmiş gıda enflasyonundaki ılımlı seyir korunmuştur.

"Enerji fiyatları sabit kaldı"

Enerji grubu fiyatları, Türk Lirası cinsi petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatlarının doğalgaz fiyatlarındaki mekanik etki kaynaklı düşüş ile dengelenmesi sonucu, aylık bazda değişim göstermemiştir. Aylık üretici fiyat artışı güçlü seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu yükselmeye devam etmiştir.

Ulaştırma hizmetlerinin aylık enflasyona etkisi

Hizmet fiyatları nisan ayında yüzde 4,16 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,51 puan yükselişle yüzde 96,99 oldu. Aylık bazda fiyat artışları alt gruplar geneline yayılırken, ulaştırma hizmetleri belirgin fiyat artışıyla öne çıktı. Yıllık enflasyon haberleşme alt grubunda gerilerken, diğer hizmetlerde yatay seyretti. Ulaştırma başta olmak üzere diğer alt gruplarda ise yükseldi.

Ulaştırma hizmetleri fiyatlarında gözlenen yüksek aylık artışta, Ramazan Bayramı nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığında görülen yükseliş belirleyici oldu. Artış oranı kara yolunda yüzde 34,24, hava yolunda yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

Başta et olmak üzere gıda fiyatlarının etkilediği lokanta-otel alt grubunda enflasyon yüzde 4,69 ile önceki aya kıyasla güçlendi. Kiralar aylık bazda yüzde 4,61 artışla yavaşlama eğilimini devam ettirirken, bu alt grupta yıllık enflasyon 0,52 puan yükselişle yüzde 124,47’ye ulaştı.

Otomobil fiyatları

Otomobil fiyatlarındaki yüzde 1,20'lik ılımlı artış alt grup aylık enflasyonunu sınırlarken, mobilyadaki yüzde 6,37 ve beyaz eşyadaki yüzde 2,67'lik yükselişler gücünü korudu.

Diğer temel mallar alt grubunda fiyatlar yüzde 3,01 yükselirken, yıllık enflasyon 2,94 puan artışla yüzde 58,19 seviyesine ulaştı.

İndirim sezonundan çıkılması sonucu giyim ve ayakkabı fiyatları arttı

Alt grup aylık enflasyonunda ev ile ilgili temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ile konutun bakım ve onarımı kalemleri belirleyici oldu. İndirim sezonundan çıkılması sonucu mevsimsel etkilerle giyim ve ayakkabı fiyatları nisan ayında yüzde 4,60 yükselirken, alt grup yıllık enflasyonu 1,15 puan artarak yüzde 50,27 olarak gerçekleşti.

İşlenmiş gıda grubu aylık enflasyonu ılımlı seyrini korudu

İşlenmiş gıda grubu aylık enflasyonu ise yüzde 1,75 ile ılımlı görünümünü korurken, şekerleme ve çikolatalar ile konserve sebze ürünlerinde fiyatlar belirgin şekilde arttı. Tütün ürünleri üretici firma kaynaklı gelişmelere istinaden nisanda yüzde 10,53 artarken, bu grupta yıllık enflasyon 17,19 puan artışla yüzde 80,47 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları nisanda yüzde 3,60 artarken, yıllık enflasyon 4,19 puan yükselerek yüzde 55,66 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)