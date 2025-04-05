TCMB: Martta enflasyonun ana eğilimi yavaşladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

TCMB, üretici fiyatları artışının enerji grubunun etkisiyle bir miktar zayıfladığını, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

Rapora göre, yıllık enflasyon, gıda ve alkol-tütün gruplarında yükselirken, diğer ana gruplarda gerileme kaydetti.

Martta gıda grubu öne çıkarken, bu grupta aylık fiyat artışı, işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak güçlendi. Bu gelişmede, taze meyve ve sebze belirleyici olurken, Ramazan'ın da etkisiyle et fiyatlarında kaydedilen artış dikkati çekti.

ENERJİ GRUBU

Enerji grubunda, küresel ham petrol fiyatlarındaki düşüşü takiben akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen gerilemenin, şebeke suyu tarifelerindeki artışlarla büyük ölçüde dengelenmesi sonucu, fiyatlar yatay seyretti.

TEMEL MAL GRUBU

Temel mal grubunda, giyim ve ayakkabıda sezon indirimlerinin devam etmesiyle fiyatların düştüğü, dayanıklı mallarda fiyat artışlarının ılımlı seyrini koruduğu ancak diğer temel mallarda bir miktar güçlendiği izlendi.

HİZMETLER SEKTÖRÜ

Hizmetler sektöründe aylık enflasyonun alt gruplar genelinde yavaşladığı, ulaştırma hizmetlerinde ise fiyatların gerilediği görüldü.

Rapora göre, üretici fiyatları artışı, enerji grubunun etkisiyle bir miktar zayıflarken, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

MARTTA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLADI

Bu görünüm altında, mevsimsel düzeltilmiş veriler, C endeksi aylık artışında ve medyan enflasyonda yatay seyre, diğer ana eğilim göstergelerinde gerilemeye işaret etti. Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, martta enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı gözlendi.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, gıda ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,54 ve 0,37 puan artarken, hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0,87, 0,70 ve 0,29 puan azaldı.

HİZMET FİYAT ARTIŞI

Rapora göre, hizmet fiyat artışı martta yüzde 1,96 ile zayıflama eğilimini sürdürürken, grup yıllık enflasyonu 3,44 puan düşüşle yüzde 56,34 olarak gerçekleşti.

Yıllık hizmet enflasyonu, tüm alt gruplarda geriledi.

KİRA ENFLASYONU

Martta kira enflasyonu, sözleşme yenileme oranındaki düşüşün de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte, yüzde 3,39'luk seviyesiyle hizmetler içinde öne çıktı.