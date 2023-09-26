TCMB: Merkez Bankası dijital parasında kritik dönüm noktasındayız TCMB Başkanı Erkan, Merkez Bankaları Forumu toplantısında dünyadaki ekonomik sorun kaynaklarını sıralayarak, "merkez bankalarının dijital paralarına" ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA

Dijital paralar küresel finans piyasasında kendisine yer edindi ve merkez bankaları da kendi para birimini oluşturmak için adımlar atıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışı, TCMB Başkanı Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından gerçekleştirildi.

Erkan, bu toplantıda dijital para üretiminde kritik bir noktada olunduğunu vurgulayarak, bu konuda İİT ülkeleri ile iş birliğinin önemine değindi.

Toplantının ikinci oturumu dijital paraya ayrıldı

Toplantının ikinci oturumda, merkez bankası dijital para birimlerinin tasarımı ve kullanımında son gelişmeler değerlendirildi ve bu konuda merkez bankaları arası iş birliğinin rolü üzerinde duruldu.

"Dünya jeopolitik istikrarsızlık ve kaynak milliyetçiliği riski dönemine geçti"

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısının açılışında konuşan Erkan, dünyanın on yıllarca süren arz fazlası, düşük faiz oranları ve düşük enflasyon döneminden tedarik zinciri kısıtlamaları, kalıcı enflasyon ve en önemlisi de kritik ham maddeler ve ana metallere ilişkin olarak artan jeopolitik istikrarsızlık ve kaynak milliyetçiliği riski dönemine geçtiğini vurguladı.

"Kaynak milliyetçiliği fiyat artışı sebeplerinden biri"

Erkan, ayrıca kaynak milliyetçiliğin, yüksek düzeydeki fiyatların ek sebeplerinden birini temsil ettiğini aktardı.

"Merkez bankalarına önemli görevler düşüyor"

Erkan, bu tür kıt küresel kaynakların, İİT'de olduğu gibi politika oluşturmada küresel bir optimizasyon ve koordinasyon yoluyla ele alınması gerektiğini, merkez bankaları olarak bu sorunların çözümünde kendilerine önemli bir görev düştüğünü ifade etti.

"Dijital paranın nihai gücü, merkez bankasının ihraç ettiği bir parasal teknoloji olmasından geliyor"

Hafize Gaye Erkan, konuşmasında, Merkez Bankası Dijital Parası (MBDP) konusunda da şunları kaydetti:

Gelişmiş ülke merkez bankalarının girişimleri belirli bir olgunluğa ulaşmak üzere ve güvenli ve dayanıklı MBDP sistemlerinin oluşturulmasında BIS'in rolünün ve İİT iş birliğinin kilit önemde olduğu kritik bir dönüm noktasındayız. Kendi dijital para teknolojilerini geliştiren ülke örnekleri var. Dijital paranın nihai gücü, yalnızca dijital para olmasından değil, merkez bankasının ihraç ettiği bir parasal teknoloji olmasından gelmektedir. Birlikte çalışabilirlik ve yüksek performanslı ödeme işleme sistemleri olmadan hiçbir MBDP projesi, kapsayıcı, daha yeşil ticaret ve yatırım konuları açısından etkin ve etkili bir küresel aktarım sağlayamaz."

"Dijital para işlemlerinin kolaylaştırılması açısından küresel operasyon önemli"

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki işbirliğinin; birlikte çalışabilirliğin test edilmesi, ticaret ve havale işlemlerine ilişkin sınır ötesi MBDP işlemlerinin kolaylaştırılmasının sağlanması açısından kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

Bu açıdan küresel operasyon önemlidir. Optimizasyonun sadece bir ülke için değil, her bir firma veya kullanıcı göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)