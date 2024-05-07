TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda arttı Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan artarak 59,77 seviyesine yükseldi.

AA

Türk para biriminin dış ticarette satın alma gücünü gösteren önemli bir veri açıklandı.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan artarak 59,77'ye çıktı.

2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi.

Son 2,5 yılın zirvesi

Açıklanan değer artışı son 2,5 yılın zirvesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, endeks, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında geçen ay, bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi.

Türk Lirası'nın değeri TÜFE bazlında arttı

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeridir.

Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir.

Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)