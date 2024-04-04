TCMB rezervleri 123,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftada 123 milyar 844 milyon dolarda bulunuyordu.
Brüt döviz rezervleri 68 milyar 748 milyon dolar
Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri 54 milyar 378 milyon dolar
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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