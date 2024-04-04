TCMB rezervleri 123,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durum paylaşıldı. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde azalış, altın rezervlerinde ise artış gözlendi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftada 123 milyar 844 milyon dolarda bulunuyordu.

Brüt döviz rezervleri 68 milyar 748 milyon dolar

Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 54 milyar 378 milyon dolar

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)