TCMB son enflasyon raporuna göre 2026 Ocak emekli maaş zamları

Ekim enflasyonu açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hak ederken, memur ve memur emeklisi için ise yüzde 16,55 oranında zam beklentisi oluşmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın bugün açıkladığı raporda, yıl sonu enflasyon beklentisinin değiştirdiklerini duyurmasının ardından milyonlar için maaş tablosu da değişmiş oldu.

Buna göre, milyonlarca memur ve emekli için beklentide yeni rakamlar ortaya çıktı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ARALIĞI: YÜZDE 31-33

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31-33 aralığında güncellenmesinin ardından ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, yüzde 15,33 oranında zam alması beklenmeye başladı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 15,33 ZAM

TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler, ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak.

Buna göre en düşük emekli maaşı olarak 16 bin 881 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular 2 bin 587,85 TL zamla birlikte 19 bin 468, 85 TL alacak.

KÖK MAAŞA GÖRE EMEKLİ ZAM HESABI:

17 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 19 bin 606,10 TL

18 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 20 bin 759,40 TL

19 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 21 bin 912,70 TL

20 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 23 bin 66,00 TL

21 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 24 bin 219,30 TL

22 bin TL maaş alanın yeni maaşı: 25 bin 372,60 TL

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 19,9 ZAM

Memur ve memur emeklisi için ise ocak zammı beklentisi ortalama olarak yüzde 19,9 olarak hesaplandı.

Buna göre en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL'den 4 bin 511,52 TL zamla birlikte 27 bin 182,52 TL'ye çıktı.

Böylece en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 10 bin 50,09 TL zamla birlikte 60 bin 553,09 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAM HESABI:

Şube Müdürü: 76 bin 659 TL alanın yeni maaşı: 91 bin 914,14 TL

Memur: 52 bin 617 TL alanın yeni maaşı: 63 bin 87,78 TL

Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL alanın yeni maaşı: 81 bin 251,43 TL

Öğretmen: 61 bin 146 TL alanın yeni maaşı: 73 bin 314,05 TL

Başkomiser: 74 bin 490 TL alanın yeni maaşı: 89 bin 313,51 TL

Polis Memuru: 68 bin 84 TL alanın yeni maaşı: 81bin 632,72 TL

Uzman Doktor: 126 bin 119 TL alanın yeni maaşı: 151bin 216,68 TL

Hemşire: 61 bin 759 TL alanın yeni maaşı: 74 bin 49,04 TL

Mühendis: 78 bin 200 TL alanın yeni maaşı: 93 bin 761,80 TL

Teknisyen: 54 bin 547 TL alanın yeni maaşı: 65 bin 401,85 TL

Profesör: 111 bin 348 TL alanın yeni maaşı: 133 bin 506,25 TL

Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 TL alanın yeni maaşı: 88 bin 476,61 TL

Vaiz: 63 bin 916 TL alanın yeni maaşı: 76 bin 635,28 TL

Avukat: 73 bin 515 TL alanın yeni maaşı: 88 bin 144,49 TL

KARAR OCAKTA NETLEŞECEK

Yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisi için ocak zammı, TÜİK’in Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek.

Böylece yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı net olarak ortaya çıkacak ve yeni maaşlar buna göre hesaplanacak.



