TCMB yetkilileri 500 TL ve 1.000 TL banknot iddiasına yanıt verdi

AA

Şu anda tedavüldeki en büyük banknot olan 200 liranın kullanımı arttı.

Piyasada uzun zamandır 500 ve 1.000 TL'lik banknotların çıkartılması beklentisi sık sık dile getiriliyor.

Son aşamada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basımı için çalışma yürüttüğü ve para kalıplarının hazırlandığı iddia edildi.

TCMB Başkanlarına çeşitli toplantılarda en sık yöneltilen sorular arasında yer alan bu soru TCMB yetkilileri tarafından tarafından tekrar yanıtlandı.

YİNE BANKNOTLARIN BASILACAĞI BİLGİSİ YALANLANDI

CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer Merkez Bankası'nın yeni banknot basacağına yönelik iddiaları doğrulamadı.

"İHTİYAÇ GÖRÜLÜRSE GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise daha önce yaptığı açıklamalarda ihtiyaç halinde yeni banknot basımının düşünülebileceğini belirterek, tedavüldeki kupür kompozisyonu değişimlerinin takip edildiğini şu sözlerle ifade etmişti:

Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.

MERKEZ BANKASI PARA BASMADA YETKİLİ

TCMB, Türkiye'de para basma yetkisine sahip kurum olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası yeni banknot kararlarını ise belli şartlar yerine geldiğinde verebiliyor.

200 TL’NİN PAYI 16 YILDA YÜZDE 80,4’E ÇIKTI

Şu an tedavülde bulunan 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlardan 200 TL’nin payı 16 yılda yüzde 16’dan yüzde 80,4’e kadar çıktı.

En büyük banknotun kullanımdaki payının bu denli artması 200 liranın bir üst versiyonu beklentisi doğurdu ve 500 ve 1.000 TL'lik yeni banknot iddialarını gündeme getirdi.

BANKALAR DAHA FAZLA 200 TL KULLANIYOR

Bankaların şu anda müşterisinin nakit talebini karşılamak için giderek daha fazla 200’lük kullandığı görülüyor.

İLK 200 TL'LİK BANKNOTUN ÇIKIŞI

TCMB, ilk olarak 200 TL'lik banknotları E-9 emisyon grubu çerçevesinde 1 Ocak 2009 yılında piyasaya sürdü..

Bu banknotlarda önde Mustafa Kemal Atatürk, arkada ise Yunus Emre'nin portresini var.