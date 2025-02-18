TCMB'den 3 ayrı TL depo alım ihalesi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemine "TL Depo Alım İhalesi" adı veriliyor.

TCMB, 880 milyar lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtı.

Böylece toplam ihale tutarı 950 milyar liraya çıktı.

880 MİLYAR LİRALIK TL DEPO ALIM İHALESİ

TCMB'nin, 19 Şubat vadeli 880 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 850 milyar 423 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

50 MİLYAR LİRALIK TL DEPO ALIM İHALESİ

18 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 16 milyar 375 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 MİLYAR LİRALIK TL DEPO ALIM İHALESİ

Bankanın 25 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 300 milyon lira oldu.

İhalede; minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.