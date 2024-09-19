TCMB'den faiz indirim beklentileri 2025'e kayıyor TCMB faiz kararı bugün (19 Eylül Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak. TCMB'nin eylül ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutması bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın eylül ayında da sürmesi beklentisi ağır basıyor.

TCMB'nin eylül ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Anket aynı zamanda, ağustos ayına göre bu yıl yapılması beklenen faiz indirimi miktarının azaldığını ve ilk politika faizi indirim adımı beklentilerinin ötelendiğini gösterdi.

EKONOMİSTLERİN TAMAMI AYNI GÖRÜŞTE

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı, politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından bu yana yürütülen politikanın sonucu olarak TCMB politika faizini, sonuncusu mart ayında olmak üzere 4,150 baz puan yükseltti.

SIKI PARA DURUŞU DEVAM

TCMB, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

TCMB önümüzdeki hafta da politika faizini beklentilere paralel sabit tutarsa, faiz yüzde 50'de altı aydır sabit kalmış olacak.

ENFLASYONUN GELDİĞİ NOKTA

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), mayısta yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra politika değişimi ve baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçerek ağustos ayında yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 38

TCMB bu düşüşün yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi düşüşün yüzde 43 civarında kalacağı yönünde.

Kısa süre önce güncellenen OVP'deki yıl sonu tahmini ise yüzde 41,5 seviyesinde.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ 2025'E KAYIYOR

Anketteki soruya cevap veren 14 ekonomistin medyanına göre enflasyondaki düşüşle beraber yıl sonundan önce TCMB'nin ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi hala genel beklenti.

Ancak ankette hem yıl sonuna kadar yapılması beklenen faiz indirimi miktarı azaldı ve hem de tahminler daha ileriye kaydı.

Katılımcıların yıl sonu politika faizini tahminlerinin medyanı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşirken soruya cevap veren ekonomistlerden üç tanesi ilk faiz indiriminin ekim ayında, dört tanesi kasım ayında üç tanesi ise aralık ayında yapılacağını belirtti. İki kurum ise TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapmasını beklediklerini belirtti.

Bir önceki ay yapılan anket tahminlerine göre yıl sonunda politika faizinin yüzde 45 olması, ve ilk faiz indiriminin ağırlıklı olarak ekim veya kasım ayında yapılması bekleniyordu.

PPK METNİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN VEREBİLECEĞİ MESAJLAR

Bir önceki PPK metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip ediliyor.

Piyasalar bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönem politika bileşimi mesajı içerebileceği ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.

"PARA POLİTİKASI MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI"

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, geçen hafta başında Reuters ile söyleşisinde para politikasının meyvelerini vermeye başladığını söylerken önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek "güçlü desteğin" önemine dikkat çekti.

OVP'de 2024 yılı için daha önce öngörülen bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 6,4 olan hedefin "oldukça altında" yüzde 4,9'a revize edildi.

Bütçe açığı 2025 yılında yüzde 3,1, program sonunda ise yüzde 2,5 öngörülmekte.

Ekonomi yönetimi, bu değişimin maliye politikasının dezenflasyona güçlü destek sağlayacağının göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.