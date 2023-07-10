TCMB'den Menkul Kıymet Tesisi Uygulama Talimatı'nda değişiklik Merkez Bankası'ndan, Menkul Kıymet Tesisi Uygulama Talimatı'nda değişiklik adımı geldi.

AA

Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanı olduktan sonra gerçekleşen ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sadeleşme adımlarının atılacağı duyurulmuştu.

Merkez Bankası tarafından birden fazla sadeleşme adımı üst üste geldi.

TCMB, şimdi de Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe gitti.

TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplaması, 1,5 kat olarak hesaplanacak

TCMB, Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe giderek menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur koruması TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu.

Üç aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişler için

Buna göre menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağı belirtildi.