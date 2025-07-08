TCMB'den ödeme şirketi faaliyet izni iptali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.



Resmi Gazete'nde bugün yayımlanan ilgili tebliğe göre, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 2020 yılında verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

İZİN İPTALİ KARARI, RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğdeki tam metin şöyle:

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemler,, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17 Aralık 2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29 Eylül 2023 tarih ve 11507/21106 sayılı Bankamız Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.