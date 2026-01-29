TCMB'nin altın rezervi Avrupa Merkez Bankası'nın rezervlerini geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin rezervlerindeki altın ağırlığı ve değeri giderek artıyor.

Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerini Ensonhaber'e değerlendirdi.

Demirbaş, TCMB'nin altın rezervlerinin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) fazla olduğunu belirtti.

"TON VE MİKTAR OLARAK TCMB, ECB'Yİ GEÇTİ"

Demirbaş, "Resmi kayıtlara göre Avrupa Merkez Bankası'nın altın rezervleri 506,5 tonken, Merkez Bankası'nın altın rezervleri 745 tona ulaştı. ECB'nin yaklaşık 88 milyar dolar ve Türkiye'nin ise 129 milyar 412 milyon dolar" diyerek aradaki farkı ortaya koydu.

MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVİNİ ÖNCELİYOR

Mahmut Demirbaş, açıklamalarında Polonya Merkez Bankası (NBP-Narodowy Bank Polski) Başkanı Adam Glapinski'nin altın rezervlerinin yeri ile ilgili sözlerini anımsatarak, altının kredi riski taşımayan, finansal şoklara dayanıklı bir kaynak olduğunu belirtti.

POLONYA'NIN ALTIN REZERVİ

Demirbaş, Polonya'nın altın rezervinin 550 tona çıkarak 63 milyar dolar üzerinde bir değeri olduğunu da hatırlattı.