TCMB'nin enflasyonda orta vadeli tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın İstanbul'da sunumunu gerçekleştirdiği orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflere ilişkin infografik yayımladı.
HEDEF ARALIĞI
Geçen hafta Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi.
ARA HEDEFLER
Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerinin ise sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 seviyesinde korunduğunu bildirdi.