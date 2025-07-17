TCMB'nin rezervleri 166,2 milyar dolar çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2025 yılının temmuz ayının ikinci haftasına ilişkin rezerv verilerini yayımladı.

Merkez Bankası'nın döviz varlıkları, yüzde 2,5 artışla 73,8 milyar dolar oldu.

TCMB'nin altın rezervleri yüzde 0,1’lik artışla 84,7 milyar dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER

TCMB brüt rezervi 11 Temmuz haftasında, yüzde 1,1 oranında 1,85 milyar dolar artışla 164,4 milyar dolardan 166,2 milyar dolara çıktı.

NET REZERVLER

Merkez Bankası’nın net rezervleri bir haftada 2 milyar 323 milyon dolar artış göstererek 59 milyar 791 milyon dolara yükseldi.