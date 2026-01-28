Teknolojide Kadın Derneği’nden 'Teknolojinin Liderleri' projesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin teknoloji alanındaki nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), öncü projelerinden biri olan “Teknolojinin Liderleri” programının yeni dönemini hayata geçirdi. Program, teknoloji ekosisteminde kadınların daha etkin, görünür ve güçlü roller üstlenmesini hedefliyor.

GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney tarafından hayata geçirilen program, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açılış konuşmasını yaptığı basın lansmanıyla kamuoyuna duyurulmuş ve kamu, özel sektör ile sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneği olarak konumlanmıştı. Yeni dönemde “Teknolojinin Liderleri”, bu sağlam zemin üzerine inşa edilerek yoluna devam ediyor.

ODAK ALANLAR: SİBER GÜVENLİK, YAPAY ZEKÂ VE VERİ ANALİTİĞİ

Bu yıl program; Türkiye’nin dijital dönüşümü ve küresel rekabet gücü açısından kritik öneme sahip siber güvenlik, makine öğrenmesi ve veri analitiği alanlarına odaklanıyor. Katılımcılar, geleceğin teknolojilerine yön verecek yetkinliklerle donatılıyor.

SEÇKİN BİR YETENEK HAVUZU İLE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İLK FAZ

Programın ilk fazında yer alan 63 öğrenci, tamamen ücretsiz, yoğunlaştırılmış ve uygulama odaklı bir eğitim sürecine dahil edildi. Yüksek potansiyelli bu yetenek havuzu, erken kariyer döneminde stratejik teknoloji alanlarında derinleşme, analitik düşünme becerilerini geliştirme ve sağlam kariyer temelleri oluşturma fırsatı yakalıyor.

PROGRAM LİDERLİĞİ SÜHENDAN IŞIK’TA

“Teknolojinin Liderleri” programının bu yılki liderliğini, OBSS İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sühendan Işık üstleniyor. Işık liderliğinde yürütülen yeni dönem; teknik uzmanlığın yanı sıra stratejik düşünme, problem çözme, organizasyonel farkındalık ve liderlik reflekslerini geliştirmeyi hedefleyen bütüncül bir yetkinlik modeliyle kurgulandı.

TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDEN GÜÇLÜ KURUMSAL DESTEK

Programa bu yıl destek veren kurumlar arasında Akbank, Adeo, Arksigner, Commencis, Dorçe Prefabrik, Ekşi Sözlük, EnerjiSA, Esas Holding, Gtech, Hitit Bilgisayar, Join Us, Kayalar Kimya, Lenovo, Linktera, Mastercard, MediaMarkt, OBSS, Penta Teknoloji, Pera Özel Eğitim Kurumları, QNB Finansbank, Sahibinden.com, SEM, Sun Tekstil, Teknosa, Ülker ve Vodafone yer alıyor. Bu geniş destek ağı, programın çok disiplinli yapısını ve özel sektörün genç yeteneklere verdiği önemi ortaya koyuyor.

“TEKNOLOJİ GELECEĞİNE STRATEJİK BİR YATIRIM”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, programın yeni dönemine ilişkin değerlendirmesinde, “Teknolojinin Liderleri, Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendirecek insan kaynağına yapılan uzun vadeli ve sistematik bir yatırımdır. Bu programla teknolojiyi yöneten, sorgulayan ve topluma değer katan liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİN LİDERLERİNİ BUGÜNDEN GÜÇLENDİRİYORUZ”

Program lideri Sühendan Işık ise, “Siber güvenlik ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda genç kadınların güçlenmesini amaçlıyoruz. Eğitim, mentorluk ve koçluk süreçleriyle katılımcıları yalnızca öğrenen değil; üreten ve yön veren bireyler olarak konumlandırıyoruz.” dedi.