Teminat bilgi sistemi yükümlülerin kullanıma açıldı

Ticaret Bakanlığı, teminat bilgi sistemi ile ilgili yeni bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı hizmete giren yeni sistemle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımızın hızlı ve kolay erişilebilir hizmet anlayışıyla, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin elektronik ortamda sorgulanabilmesini ve takip edilebilmesini sağlamak üzere geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi, 06.02.2026 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın ve firmalarımızın kullanımına açılmıştır.

Teminat Bilgi Sistemi üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak; teminat ile ilgili teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi genel bilgilerin yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

"BİLGİLERE ELEKTRONİK ORTAMDA HIZLI VE KOLAY ULAŞILACAK"