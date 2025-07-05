Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştiriliyor.

Bu hizmetlerin, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyor.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olunmaya çalışılıyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILIYOR

Bu doğrultuda temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere, toplam 6,21 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.