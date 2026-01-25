Temu’dan Türkiye kararı: Yurt dışı ürünler erişime kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Şirket, Türkiye’den yapılan alışverişlerde yurt dışı kaynaklı ürün satışını tamamen durdurdu. Kararın ardından uygulamaya Türkiye’den giriş yapan kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların sunduğu ürünleri görüntüleyebiliyor.

Son dönemde yurt dışı alışverişe yönelik düzenlemelerin sıkılaşması, küresel e-ticaret platformlarını doğrudan etkilerken Temu’nun bu adımı, sektörde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Platformda daha önce yer alan yabancı satıcılara ait ürünler, Türk kullanıcılar için tamamen gizlenmiş durumda.

YASAL DÜZENLEME SONRASI ADIM GELDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle birlikte, yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti kaldırılmış, internet üzerinden gerçekleştirilen gümrüksüz alışveriş fiilen sona ermişti. Söz konusu düzenleme, özellikle yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin hemen ardından 21 Ocak’ta Rekabet Kurumu, Temu’nun Türkiye’deki ofisine yönelik bir inceleme gerçekleştirdi. Yetkililerin yaptığı operasyonda, bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

TEMU, ROTAYI YERLİ SATICILARA ÇEVİRDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Temu, Türkiye pazarındaki stratejisini değiştirerek yurt dışı satışlarını askıya alma kararı aldı. Platformun bu hamlesiyle birlikte Türkiye’ye yönelik doğrudan yurt dışından ürün gönderimi sona erdi.

Kullanıcılar artık Temu uygulamasında yalnızca Türkiye merkezli satıcıların listelediği ürünlere ulaşabiliyor. Bu durum, yerli satıcıların platform içindeki görünürlüğünü artırırken, tüketici alışkanlıklarında da değişim yaratabileceği yorumlarına neden oldu.

YENİ SİSTEM SİNYALİ: AKILLI LİMİT

7 Ocak 2026 tarihli düzenleme kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açarken, artan tepkiler üzerine hükümetin yeni bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, “Akıllı Limit” adı verilen yeni bir sistemin gündemde olduğu ve yurt dışı alışverişe ilişkin kuralların bu çerçevede yeniden şekillendirilebileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

30 EURO DÜZENLEMESİ

