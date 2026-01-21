Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Temu’nun Türkiye ofisine habersiz bir baskın düzenlenerek denetim yapıldı.

Yapılan baskının gerekçesine ve denetimin sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çinli e-ticaret devinin sözcüsü ise baskını doğrulayarak, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde hareket edileceğini ifade etti.

ARALIK 2025'TE AVRUPA OFİSİNE DE BASKIN YAPILDI

Türkiye’deki bu denetimin, Temu’nun Avrupa’daki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmaların hemen ardından gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şirketin Dublin’de bulunan Avrupa merkezinin, Aralık ayında Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından denetlendiği biliniyor.

Söz konusu incelemelerin, Temu’nun Çin devleti tarafından haksız sübvansiyonlarla desteklenip desteklenmediğine ilişkin şüpheler kapsamında yürütüldüğü ifade edilmişti.

AB'DE ÇİN MENŞEİLİ UCUZ ÜRÜN ENDİŞESİ

Denetimler, Avrupa Birliği içinde Çin’den gelen düşük fiyatlı e-ticaret ürünlerine yönelik artan endişelerin gölgesinde gerçekleşti.

150 euro’nun altındaki ürünlere uygulanan gümrük muafiyeti, Temu ve benzeri platformların Avrupa pazarında hızla büyümesine olanak tanırken, Avrupalı perakendeciler bu durumun haksız rekabete yol açtığını savunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu gümrük muafiyetini gelecek yılın sonuna kadar kaldırmayı planlıyor.

AVRUPA'DA YABANCI SÜBVANSİYONLAR YÖNETMELİĞİ DEVREDE

Avrupa Komisyonu’nun uyguladığı Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği (YÖY), AB dışı şirketlerin devlet destekleriyle rekabet avantajı elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yönetmelik kapsamında ihlal tespit edilmesi halinde, şirketlere yıllık toplam cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası uygulanabiliyor.

Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamında, AB’de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin tesislerinde önceden haber verilmeksizin denetim gerçekleştirildiğini teyit edebiliriz” ifadelerini kullandı.