Tepe Kurumsal, hizmet ekosistemini tanıttı

Tepe Kurumsal, dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak altı markasını tek çatı altında birleştirdi.

Türkiye’nin 81 ilinde güvenlikten temizliğe, yemekten iş sağlığı ve güvenliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirket, tüm hizmetlerin aynı kalite standardıyla yönetildiği, operasyonların tek merkezden koordine edildiği yeni modelinde robotik sistemler, IoT, yapay zekâ ve fintech çözümleri gibi teknolojileri süreçlerine entegre ediyor. Böylece işletmelerin iş yükünü azaltmayı, süreçleri sadeleştirmeyi ve zaman kazandırarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

YENİ YAPISINI, HİZMET MODELİNİ VE GELECEK HEDEFLERİNİ AKTARDI

Kurumsal hizmetler pazarında 30 yılı aşkın süredir öncülük eden Tepe Kurumsal, yeni yapısını, hizmet modelini ve gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Tepe Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler ve İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilen bütünleşik modelin kurumlara getirdiği verimlilik anlatıldı.

Yeni yapılanma ile Tepe Güvenlik, Tepe Tesis Yönetimi, Tepe Gurme, Tepe ONE, Tepe İSG ve Tepe PRO markaları Tepe Kurumsal çatısı altında tek organizasyon olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Böylece fiziksel güvenlikten elektronik güvenlik teknolojilerine, entegre tesis yönetiminden profesyonel temizlik ve teknik bakıma; kurumsal yemek hizmetlerinden iş sağlığı ve güvenliği çözümlerine kadar tüm hizmetler tek merkezden, bütünleşik bir mimariyle sunulacak.

“TEKNOLOJİYİ ARKAMIZA ALARAK 1 MİLYAR DOLARLIK CİRO HEDEFLİYORUZ”

Tepe Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, şirketin Bilkent Holding bünyesinde yer aldığını ve yüzde 100 Türk sermayesiyle birçok iş kolunda faaliyet gösterdiğini belirtti. 1986 yılında Bilkent Üniversitesi tarafından kurulan Bilkent Holding’in inşaat, mobilya, perakende, savunma sanayi, güvenlik, sigorta, turizm, enerji ve gayrimenkul gibi pek çok sektörde faaliyet gösterdiğini; TAV ve İDO gibi iştirakleriyle havalimanı ve deniz taşımacılığı işletmeciliğinde de etkin rol üstlendiğini söyledi.

Güler, “Tepe Kurumsal olarak 81 ilde Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan birçok büyük markaya, hastanelere, kamu kurumlarına, limanlara ve bankalara hizmet veriyoruz. Sürdürülebilir büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. İş dünyasında tek noktadan erişilebilen, teknolojik ve sürdürülebilir çözümlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyaca daha güçlü yanıt verebilmek için hizmetlerimizi entegre bir kurumsal mimari altında bir araya getirdik. Önümüzdeki dönemde veriye dayalı yönetim ve süreç verimliliği odaklı çalışmalarımızı hızlandıracağız.” dedi.

Güler ayrıca, teknoloji ve dijitalleşmenin en kritik odak alanları haline geldiğini belirterek, “Entegre yapımız ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarlık ciro büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ ÇİZGİNİN OLDUĞU HER YERDE TÜM HİZMETLER TEK MERKEZDEN SUNULUYOR”

Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, tüm hizmet süreçlerini yeniden ele alarak teknoloji odaklı yeni bir yapıya geçtiklerini anlattı. Altıkardeşler, altı markanın tek çatı altında birleşmesinin müşterilere daha sade ve öngörülebilir bir hizmet modeli sunduğunu belirterek, “Güvenlik, temizlik, yemek, teknik bakım, İSG ve tesis yönetimi süreçlerini ortak bir akıl ve standartla yönetiyoruz. Yeni modelimiz iş yükünü azaltmayı, süreçleri sadeleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.” dedi.

Murat Altıkardeşler, açıklamasına“Artık sahada üç çizgimizi gördüğünüz her yerde tüm hizmet ihtiyaçlarınız tek merkezden ve tek standartla karşılanıyor. Bu yalnızca bir iş modeli değil; yerli, milli ve sorumluluk duygusuyla kurulmuş bütünleşik bir hizmet ekosistemidir.” diye ekledi.

“400 MİLYAR TL’LİK PAZARDA ŞİRKETLER ENTEGRASYON BEKLİYOR”

Altıkardeşler, sektörün büyüklüğünün yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, “Şirketlerin çok net bir beklentisi var: entegrasyon ve tek noktadan hizmet. Bizim ortaya koyduğumuz model tam olarak bu ihtiyaca yanıt veriyor. Tüm hizmetlerin tek elden yönetilmesi işverenlere büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca şirketlerin kendi ana işine odaklanmasını kolaylaştırıyor.” şeklinde konuştu.

TEPE KURUMSAL, 2026’DA YURT DIŞINA AÇILACAK

Şirket, dijitalleşme ve entegre hizmet mimarisine dayalı yeni modelini küresel alana taşımak için 2026’da yurt dışı açılımına hazırlanıyor. Tepe Kurumsal, özellikle Avrupa’da uygulanabilir bir operasyon mimarisi oluşturarak teknoloji odaklı hizmetlerini global ölçekte konumlandırmayı hedefliyor.

YENİ KURUMSAL KİMLİK: MÜŞTERİ, ÇALIŞAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Yeni kimliğin üç temel üzerine kurulduğunu belirten Altıkardeşler, “Müşteri, çalışan ve sürdürülebilir gelecek tüm dönüşüm projelerimizin ortak referans noktası. Türkiye’de yerli pazarın yüzde 10’una hitap ediyoruz. 2.000’den fazla müşteriye, 10.000’in üzerinde projede hizmet sunuyoruz. 2025’te 200 yeni markayı bünyemize kattık; çoklu hizmet satışlarında yüzde 20 büyüme sağladık.” dedi.

EFQM 5 YILDIZ YETKİNLİK BELGESİ HEDEFİ

Altıkardeşler, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında 2026 yılı için ödül başvurusu hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek, “Altı şirketimizle kapsamlı bir özdeğerlendirme yaptık. Süreçlerimizi EFQM kriterlerine göre yeniden yapılandırdık. 2026’da EFQM 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi almayı hedefliyoruz.” dedi.

“2030 HEDEFİMİZ: ENTEGRE HİZMETTEN ENTEGRE VERİYE GEÇİŞ”

Altıkardeşler, Tepe Kurumsal’ı yalnızca temizlik, güvenlik veya yemek hizmeti sağlayan bir grup olarak değil; veriye dayalı, dijitalleşmiş ve sürdürülebilirlik odaklı bir hizmet platformu olarak konumlandırdıklarını söyledi. HR, CRM, mobil uygulama ve bulut teknolojilerini kapsayan 100’ün üzerinde dijital sürecin yeniden yapılandırıldığını belirtti.

TEPE KURUMSAL, TÜRKİYE’DE İSTİHDAMDA 9. SIRADA

Altıkardeşler, Bilkent Holding çatısı altında yaklaşık 40 bin kişinin bulunduğunu, bunun 30 bininin Tepe Kurumsal bünyesinde çalıştığını belirtti. Şirketin Türkiye’nin istihdam sıralamasında 9. sırada yer aldığını, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, Tepe Akademi ile yılda 1 milyonun üzerinde eğitim verildiğini aktardı.