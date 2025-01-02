Tescilli Kadirli turpunda hasat telaşı başladı

AA

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, coğrafi işaret tescilli turpun hasadına başlandı.

Kış aylarına girilmesiyle başlayan hasat döneminde işçiler, sabahın erken saatlerinde Savrun Çayı'na gelerek turpları yıkayıp paketliyor.

ZORLU HASADIN GÖRÜNTÜLERİ ŞÖLEN GİBİ

Hasadın görüntüleri ise yapılan işin zorluğunu belgelerken aynı zamanda fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler de o anın duygusunu ve emeğin gücünü artırıyor.

KİLOSU 10-15 LİRA

Kadirli turpu, hasat döneminde kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

Turp rekoltesinin, 105 bin ton olması bekleniyor.

Turp yetiştiriciliği, ilçede 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.