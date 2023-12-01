THY, pilot ve kabin memurlarına uçuş sonrası alkol ve madde testi yapacak

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, pilot ve kabin memurlarına alkol testi yapacak.
Bu test, uçuş öncesi uygulanıyordu. Son kararla birlikte uçuş sonrası da uygulanacak. Sefer dönüşlerinde alkol testinin yanı sıra psikoaktif madde testi gerçekleştirilecek.
Pilotlar ve kabin memurlarıyla ilgili test kararı
THY'nin pilotlara ve kabin memurlarına yolladığı duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak testlerin İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleştirileceği belirtildi.
Sağlıkçılar, iniş sonrasında uçağa gelecek
Uçuştan dönen ve görevli ekiplerce seçilen bazı pilot ve kabin memurlarına test uygulanacağı aktarılan duyuruda, konu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin, iniş sonrasında uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından ekiplere tebliğ edileceği kaydedildi.
Yapılacak testlerin, uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Kokpitte ibadet etme izni
Öte yandan Türk Hava Yolları pilotlarına, daha önce alınan bir kararla, kokpitte ibadet etme izni verilmişti.
THY pilotlarıyla ilgili karar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayıyla yürürlüğe girmişti.
Uçuş operasyon yönergesine göre, pilotlar, seferin kritik aşamalarının haricinde ibadet edebilecek.
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