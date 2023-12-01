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THY, pilot ve kabin memurlarına uçuş sonrası alkol ve madde testi yapacak

THY, pilot ve kabin memurlarına uçuş sonrası alkol ve madde testi yapacak Uçuş öncesinde uygulanan test, uçuş sonrası için de hayata geçirilecek. Uygulama alkol ve psikoaktif madde testlerini içerecek.