THY temettü 2. taksit tarihi 2025: O tarihte ödenecek...

Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı kâr dağıtım kararını onayladı.

Şirket, 12 yıl aradan sonra hissedarlarına yeniden temettü dağıtma kararı aldı.

Temettü ödemesi, Borsa İstanbul’daki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle ikinci taksit ödemesinin Eylül ayında gerçekleşecek olması, hisse senedine yönelik ilgiyi artırmış durumda.

Bu kapsamda, "THY temettü 2. taksiti ne zaman ödenecek" merak ediyor.

İşte ödeme tarihi ve detaylar...

THY TEMETTÜ ÖDEMESİ 2. TAKSİT 2025

Genel Kurul'da onaylanan plana göre, yatırımcılara hisse başına brüt 6,88 TL, stopaj düşüldükten sonra ise net 5,85 TL temettü ödenmesi kararlaştırıldı. Ödemenin yatırımcılar üzerindeki nakit yükünü hafifletmek amacıyla iki eşit takside bölünmesi uygun görüldü.

1. Taksit: Hisse başı net 2,92 TL (16-18 Haziran 2025'te ödendi)

2. Taksit: Hisse başı net 2,92 TL

Hisse senedine sahip olduğunuz aracı kurum veya banka, 2-4 Eylül 2025 tarihleri arasında hak ettiğiniz temettü tutarını yatırım hesabınıza otomatik olarak aktaracaktır.