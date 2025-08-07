Tıbbi kötü uygulama sigortasında teminatlar artırıldı

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında teminatlar yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" ekinde düzenleme yaparak azami teminat tutarlarını ve prim tarifesini revize etti.

İlgili Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni teminatları içeren poliçeler 1 Kasım 2025 itibarıyla sigorta şirketleri tarafından sunulacak.

HEKİM VE DİŞ HEKİMLERİ İÇİN ZORUNLU

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, mevzuat uyarınca hekim ve diş hekimleri için zorunlu tutulan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında hukuki risklere karşı sağlanan finansal koruyuculuk artırıldı.

YENİ AZAMİ TEMİNAT TUTARLARI

Tebliğ ekinde yapılan düzenlemeyle azami teminat tutarları, 1. risk grubu için 1 milyon TL, 2. risk grubu için 2 milyon TL, 3. risk grubu için 3 milyon TL ve 4. risk grubu için 4 milyon TL'ye yükseltilirken, prim tarifesi paralel şekilde revize edildi.