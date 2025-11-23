Ticaret Bakanlığı: 1 Ocak 2026'dan itibaren oyuncaklarda üretici bilgisi zorunlu olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak amacıyla oyuncak denetimlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgileri ile marka adı bulunmayan oyuncakların ithalatına ve satışına izin verilmeyecek.

TEMEL KONTROL STANDARTI

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde temel bir kontrol standardı devreye girecek.

İMALATÇI İSMİ EKSİKSİZ OLARAK YER ALMALI

Bu tarihten itibaren yapılacak denetimlerde, ithal edilen oyuncakların üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede, imalatçı ve ithalatçının isimleri, kayıtlı ticari isimleri veya kayıtlı ticari markaları ile adreslerinin eksiksiz olarak yer alıp almadığı kontrol edilecek.