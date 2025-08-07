Ticaret Bakanlığı: 7 ayda denetimlere 1,7 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde, yapılan denetimlere ait verileri paylaştı.

Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerince yürütülen çalışmaların, 2025 yılının Temmuz ayında ve ilk 7 ay boyunca aralıksız devam ettiği paylaşıldı.

1.792 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE 713,5 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Verilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat, stokçuluk, emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında yapılan denetimlerde, bu yıl ilk 7 ayda 1.792 gerçek ve tüzel kişiye 713,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

CEZA UYGULANAN SEKTÖRLER VE MİKTARLAR

Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce; otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Denetim başlıklarına göre uygulanan ceza dağılımı ise şu şekilde:

-Fahiş fiyat denetimleri kapsamında: 254 milyon 574 bin 435 TL

-Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 290 milyon 172 bin 370 TL

-Kuyum sektörü denetimleri kapsamında: 16 milyon 700 bin TL

-Emlak sektörü denetimleri kapsamında: 46 milyon 473 bin 142 TL

-Otomotiv sektörü denetimleri kapsamında: 85 milyon 720 bin 939 TL

TEMMUZ AYINDA 9 BİN 440 FİRMA DENETLENDİ, 70,3 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Sadece Temmuz 2025 ayında gerçekleştirilen denetimlerde ise; 9 bin 440 firma denetlenmiş, 482 firmaya 70,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK 7 AYDA 1.277 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE 357,3 MİLYON TL CEZA UYGULADI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından; tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, 1.277 gerçek ve tüzel kişiye toplam 357 milyon 295 bin 763 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

CEZA DAĞILIMI

Denetim başlıklarına göre ceza dağılımı ise şu şekilde:

-Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.): 170 milyon 473 bin 48 TL

-Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 156 milyon 856 bin 697 TL

-Ürün güvenliği denetimleri (piyasa gözetimi): 29 milyon 966 bin 18 TL