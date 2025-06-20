Ticaret Bakanlığı açıkladı: Sağlık turizminde 3 milyar dolarlık rekor gelir

Dünya genelinde artan kaliteli sağlık hizmeti arayışı, Türkiye’yi sağlık turizminde öne çıkarıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği uluslararası tanıtım çalışmaları sayesinde, Türkiye hizmet kalitesiyle yabancı hastaların tercih ettiği önemli bir merkez haline geldi.

Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanan yabancı hasta sayısı artarken, Ticaret Bakanlığı da 2024 yılına ait hizmet ihracatı verilerini açıkladı.

3 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Buna göre Türkiye, sağlık turizminden 3 milyar dolarlık gelir elde etti.

Yurt dışından tedavi için gelen hasta sayısı ise 1,5 milyona ulaştı.

Böylece 2012–2024 döneminde sağlık turisti sayısı 6 kat, gelir ise 4 kat arttı.

Bakanlık, küresel sağlık turizmi pazarındaki büyümeden Türkiye'nin daha fazla pay alması için uluslararası tanıtım ve destek programlarını sürdürüyor.

DESTEKLER GÜÇLENDİRİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

“Heal in Türkiye” (healinturkiye.gov.tr) portalı bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Bugün itibarıyla portalda 201 sağlık kurumu kayıtlı ve başvurular hızla artıyor.

Yeni dönemde destekler de güçlendirildi.

1 Haziran 2025 itibarıyla, portala üye kuruluşların tanıtım faaliyetlerine verilen destek oranına ilave 10 puan eklendi. Böylece hedef ülkelere yönelik çalışmalarda destek oranı yüzde 70’ten yüzde 80’e çıktı.

Diğer ülkelere yönelik faaliyetlerde ise bu oran yüzde 60’tan yüzde 70’e yükseldi.