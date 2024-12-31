Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2025 yılına ilişkin ithalat rejimi belirlendi

AA

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararda, "İthalat Rejimi Kararı" ile "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar"da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararları, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI BELİRLENDİ

Kararlarla, çeşitli mal ve ürün gruplarına ilişkin yeni yılda uygulanacak gümrük vergisi oranları tespit edildi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ithalatın, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım, üretim ve ihracat zincirini destekleyen bir ithalat politikası ve rejiminin uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Yerli ve milli üretimimizin uluslararası kurallara aykırı olan haksız uygulamalara dayalı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarar karşısında güçlendirilmesi amacıyla, ithalat politikası araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. Milli sanayinin ihtiyaçlarına göre, sektörden gelen talepler, iç ve dış piyasa gelişmeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi dikkate alınarak, öngörülebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde ithalatta gümrük vergileri belirlenmektedir.

"2024'TE HAYATA GEÇİRİLEN ETKİN POLİTİKALARINSÜRDÜRÜLMESİ HEDEFLENDİ"

Son dönemde küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda korumacılık trendinin arttığına, özellikle bazı Uzak Doğu kaynaklı ihracatın diğer pazarlarla birlikte Türkiye pazarına zarar verme riski olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2025'te ithalat rejimi ile yerli sanayimizin ilgili ithalata yönelik tehditler karşısında güçlendirilmesi, 2024'te hayata geçirilen etkin politikaların sürdürülmesi hedeflendi." değerlendirmesinde bulunuldu.

"EK TEDBİRLER ALINDI"

Açıklamada, söz konusu küresel gelişmeler ve diğer ülkelerin kendi pazarlarını korumaya yönelik tedbirlerinin 2025'te de takip edileceği, yerli ve milli üretimin ithalat karşısında güçlendirilmesine yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Dış ticaret dengesi ve cari işlemlerde dış açıkları azaltma hedefleri doğrultusunda, ucuz ve kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin önleneceğinin aktarıldığı açıklamada, "Yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla yerli üretimi olan tüketim malları ithalatını azaltmaya yönelik ek tedbirler alındı, tüketim mallarındaki ithalatın seyri izlenerek, gerektiğinde ilave tedbirler hayata geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

"TİCARET BAKANLIĞI, DÜZENLEYİCİ İTHALAT POLİTİKALARINI ETKİN ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, Bakanlıkça yerli üretimi destekleyici tedbirler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: