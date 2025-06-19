Türkiye'nin ihracatta yükselen şehirleri: 46 il ihracatını artırdı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de iller bazında ihracatı açıklarken yılın ilk 18 ilinde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ise ihracat yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." diyerek ihracatta lider şehirleri şu sıra ile aktardı:

İHRACATTA İLK 5 ŞEHİR

2025 yılı Mayıs ayında faaliyet illeri bazında ihracatta;

İstanbul 5 milyar 212 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli 3 milyar 403 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü sırada

Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ ise 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN ŞEHİRLER

2025 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

Kocaeli 681 milyon dolarlık artışla birinci il,

Çorum 268 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Yalova 174 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Ankara 160 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Bursa ise 106 milyon dolarlık artışla beşinci il.