Ticaret Bakanlığı organik ürün fırsatçılarına sıkı takip

Yeni uygulama için düğmeye basıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın devreye alacağı yeni düzenlemeyle organik tarım ürünlerinin ilk bildirimlerini üreticiler yapacak.

Uygulama 1 Ağustos'ta devreye girecek.

ÜRÜN ORGANİK OLMADIĞI HALDE "ORGANİK" DİYENLER HEDEFTE

Organik ürün olmadığı halde organik adı altında Hal Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptıran fırsatçılara karşı harekete geçti.

ORGANİK ÜRÜNLERİN BİLDİRİMİ ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeyle organik tarım ürünlerinin ilk bildirimlerinin üreticiler tarafından yapılması zorunlu olacak.

ÜRÜNÜ SATIN ALAN BİLDİRİM YAPACAK

Sonraki bildirimlerde ürünü satın alanlar bildirimde bulunabilecek.

Böylece organik olmayan ürünlerin organikmiş gibi satışa sunulmasının önüne geçilecek.