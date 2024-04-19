Ticaret Bakanlığı polyester elyaf ithalatına soruşturma başlattı Ticaret Bakanlığı, sektördeki yerli üretimin sorunlarının giderilmesi için polyester elyaf ithalatında mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açtığını duyurdu.

AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonucu polyester elyaf ithalatına yönelik ön inceleme yapıldı.

İnceleme esnasında, 2021'de korunma önlemi uygulaması başlatılmasının ardından ithalatın 2022 yılından itibaren yeniden yükselişe geçtiği ve 2023'ün ilk 6 aylık döneminde ithalatın yerli üretime oranının arttığı belirlendi.

Üretim, dönem sonu stoklar, verimlilik, kârlılık ve istihdamdaki bozulmanın önlenmesi amaçlanıyor

Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olmakla birlikte, 2022'den itibaren üretim, dönem sonu stoklar, verimlilik, kârlılık göstergelerinde, ilaveten 2023 yılı ilk 6 aylık döneminde istihdam göstergesinde bozulmalar olduğu görüldü.

Korunma önlemi soruşturması açıldı

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, polyester elyaf ithalatında yürürlükteki korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespiti ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturmanın tamamlanma süresi

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)