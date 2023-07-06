Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç satışı düzenlemesi Ticaret Bakanlığı ikinci el araçta stokçuluğun önüne geçebilmek için aldığı tedbirleri açıkladı. İkinci el araçların tavsiye edilen fiyatın üzerinden satışı yasaklandı ve yasağı çiğneyene 300 bin liraya kadar ceza getirildi.

AA

Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç satışlarına yönelik önemli açıklama yapıldı.

Otomotiv sektörüne yönelik ilave tedbirlere ilişkin basın açıklaması yapan Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç fiyatlarını dengelemek için yeni bir karar aldığını duyurdu.

Tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanması 2024'e kadar kısıtlandı

İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi.

15 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Buna göre, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasak geldi.

İnternet satış sitelerini kapsıyor

Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

İnternet satışı ticaret kabul edilecek

Kararda şu ifadeler yer aldı:

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

1 Ocak 2024 tarihine kadar güncel fiyatı aşamayacak

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamaz.

Aykırılık Bakanlığa bildirilecek

İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayınlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

Uyarma yükümlülüğü ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

Bakanlık aracın değerini belirlemeye yetkili olacak

Bakanlık ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.

“6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine”

Geçtiğimiz günlerde 6+ ay süre ile 1 Ocak 2024’e kadar uzatılmasına karar verilen “6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına” aykırılık teşkil eden satışlara da kısıtlama getirildi. Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine” aykırı satışları Noterlikler nezdinde engellenmektedir.